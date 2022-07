Ralliportaal: Tänaku hooaeg on olnud oluliselt parem kui tundub

«Kaks täielikku katkestamist, auto töökindluse probleemid Rootsis ja vaid üks võit – oleks lihtne arvata, et Tänaku hooaeg on olnud pettumus,» kirjutab DirtFishi veergudel Rob Hansford. «Aga kas ikka on?»

Ralliajakirjanik sukeldus statistikasse ja leidis, et tegelikult on eestlane esinenud paremini kui tundub. Heaks indikatsiooniks on kiiruskatsete võidud. Mõistagi troonib tabelit neljal etapil triumfeerinud Rovanperä (31 esikohta 112st). Ent talle järgneb Tänak (18), mitte näiteks Thierry Neuville (14), kes on üldkokkuvõttes meie mehe ees teine.