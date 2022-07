Rootsi rallisõitja pidi käest lahti pääsenud tööriista tõttu peaaegu elust ilma jääma

«Ma olin pühapäeval juba peaaegu lahkumas, kui mul juhtus ketaslõikuriga suur õnnetus ja see mulle kõrri lõikas. Õnneks olid mu pere ja sõbrad lähedal ja hoidsid haaval survet peal kuni kiirabi saabus. Pärast 40. õmblust saan ma öelda, et olen väga rõõmus, et mul on sellised sõbrad, perekond ja maailma parim tüdruksõber, kes minuga terve aja haiglas olid,» kirjutas Larsson Instagramis.