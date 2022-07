BLOGI ⟩ Flora võitis Soome klubi, Paide šokeeris võõrsil Gruusia tippklubi

Flora on Eesti meistriliiga tabeliliider, kes on kodutandril kogunud 18 mängust 16 võitu ja vaid kaks kaotust. Mullu Soome kõrgliigas kolmanda koha teeninud Seinäjoki hoiab tänavu liigatabelis 12 punktiga üheksandat kohta.

Eesti klubi kapteni Konstantin Vassiljevi sõnul on Floral SJK näol pureda päris kõva pähkel, olgugi et Soome meistriliiga tabeliseis on külaliste jaoks nukker. Arvata on, et platsile jooksevad kaks enam-vähem võrdset võistkonda.