Nadal jätab Wimbledoni pooleli, tennise pahapoiss pääseb otse oma esimesse suure slämmi finaali

Hispaanlast vaevas veerandfinaalis kõhuvigastus. Kuigi ta suutis Taylor Fritzi 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (4) alistada ütles Nadal, et ei usu, et suudab sellises seisus kaks mängu võita.

«Mõtlesin terve päeva, millist otsust teha, aga jätkamine ei tundu mõistlik. On selge, et kui jätkan, muutub vigastus tõsisemaks. Mul on väga kurb seda öelda. Langetasin sellise otsuse, sest usun, et ma ei ole võimeline kahte matši võitma. Ma ei saa õigel kiirusel servida ja normaalselt väljakul liikuda. Austusest enda vastu ei taha ma väljakule minna nii, et ma pole võimeline võidu eest võitlema,» teatas Nadal pressikonverentsil.