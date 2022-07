Ott Tänak Rally Estoniast: saame võistelda suurepäraste fännide ees ning anname endast kõik, et teenida kõrge koht

2020. aastal võitis Tänak esimese Eestis sõidetud MM-ralli. Mullu läks ta samade ootustega rajale, ent pidi kahjuks neljandal kiiruskatsel võistluse katkestama. Siiski on tal Rally Estonialt häid mälestusi palju ning saarlane ootab juba Eestis võistlemist.

«Rally Estonia on alati olnud suurepärane võistlus. Esimest korda sel hooajal saame sõita kiiretel teedel, mis on ka sujuvad. Ma ootab lõbusat võistlust, ent peame tegema kõik selleks, et suudaksime autost välja pigistada kogu potentsiaali,» lausus Tänak pressiteate vahendusel.

«Eestis tuleb olla esimestest kilomeetritest alates väga kiire ning just see saab väljakutsuv olema. Minu jaoks on vähemalt üks eelis, et ei pea reisimisele energiat kulutama. Eestis on alati suurepärane võistelda, kuna saame sõita vapustavate fännide ees ning meie lähedased on samuti kohal.»

Olgugi, et tegemist on Tänaku jaoks koduralliga, kus teda tulevad toetama tuhanded inimesed, siis mingit lisapinget ta ei tunne. Eesmärk on nagu igal teiselgi MM-etapil võimalikult hästi esineda. «Meil ei ole kodus mingit lisasurvet. Proovime lihtsalt võimalikult palju punkte teemida. Mõistagi anname anname endast kõik, et finišeeruda kõrgel kohal,» lõpetas Tänak.