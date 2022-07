Katari MMil kehtestati alkoholikeeld

Katar on üks neist riikidest, kus alkoholi tarbimine on avalikes paikades keelatud ja vastavaid jooke saab osta ainult loetud asutustest. Nõnda ongi Katar kehtestanud jalgpallifännidel keelu tarbida näiteks õlut staadionitel.

Siiski on fännidele vastu tuldud ja neile on tekitatud eraldi alad, kus õlut siiski müüakse. Antud aladel on müügil ainult jalgpalli MMi sponsoriks oleva ettevõtte joogid ning neid müüakse teatud kellaaegadel. Samuti pole ühelgi jalgpallifännil lubatud endaga kaasa tuua alkohoolseid jooke.