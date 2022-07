Soome ralliäss avaldas eesmärgi Rally Estonial

«Ootan väga järgmist kahte võistlust, eriti just Soome oma. Eesti etapp ei ole sugugi lihte, sest mullu ma seal ei sõitnud,» tõstis soomlane esile.

«Mõned asjad on seal minu jaoks uued, kuid usun, et suudan Eestis hästi sõita. Liiga suurte ootustega ma sinna siiski ei lähe,» jätkas Lappi, kes on tänavu sõitnud kolmel MM-rallil. Rootsis oli ta kolmas, Horvaatias ja Itaalias lõpetas aga superrallisüsteemis.