F2-sari lõpetas Jüri Vipsi eiramise

F2-sarjas on tavaks, et enne sõitu võetakse kolmelt parimalt kommentaar. Nädal tagasi Silverstone'is peetud sprindisõitu alustas Vips kolmandalt kohalt, ent kommentaare võeti ainult kahelt esimeselt.

Seal ta ka osales ning juttu tehti ainult spordist. Vips sõnas, et tal on kahju, et kvalifikatsiooni võit sedavõrd napilt käest läks, ent üldpildis on olukord hea, sest auto on kiire.