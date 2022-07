Breen Rally Estoniast: ma ei tunne ennast siin nagu tulnukas, tean täpselt, mida tegema peab

«Ilmselgelt ootan ma Eesti sõitmist. See on ralli, kus meil on minevikus hästi läinud. Me oleme viimasel kahel aastal kui etapp on kuulunud WRC-sarja siit kaks poodiumit koju toonud. Meil tuleb nüüd kolm rallit (Eesti, Soome ja Belgia), kus ma tunnen ennast väga mugavalt, mis on täiesti vastupidine eelmisetele etappidele. Siin ei tunne ma ennast tulnukana, tean täpselt, mida teha,» ütles Breen.