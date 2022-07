Putinile kaitsekõne pidanud endine vormeliboss astub maksupettuse eest kohtu ette

Ecclestone'ile on esitatud süüdistus välismaal paiknevate varade mitte deklareerimises. Seejuures ulatuvad kõikide varade väärtused kokku enam kui 470 miljoni euroni. Pettus tuli üldse lagedale, kui endise F1 pealiku andmeid hakkas uurima Suurbritannia maksu- ja tolliamet (HMCR).

HMCRi juhtivtöötaja Simon York teatas intervjuus, et Ecclestone'i pettuse paljastamiseks tehti palju tööd. Sellega näidatakse, et ükski pettur ei suuda enda tegevust lõpuni varjata. «See juhtum oli väga keeruline. Me võitleme ausate maksumaksjate eest ja pettureid ootab karm karistus,» lausus York.