Thierry Neuville pani taas õla alla Eesti heategevusfondile

«Rally Estonia puhul on mul hea meel toetada heategevusfondi Minu Unistuste Päev. See heategevusfond viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes sellega neile emotsionaalset tuge ja maandades stressi.

See on nii ilus ettevõtmine, mis annab nendele lastele võimaluse kogeda midagi väga erilist – nende ELU PARIMAT PÄEVA! See mitte ei tee ainult nende unistusi teoks, vaid aitab neil ka taasavastada enda identiteeti lapsena ja leida sisemist jõudu, et haigustega paremini toime tulla.