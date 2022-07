Rally Estonial näeb WRC-autode kõrval võistlemas ka veokeid

«Osalemine Rally Estonial on autoralli Eesti meistrivõistluste sarjas sõitvatele meeskondadele suurepärane võimalus silma paista. MM-etapp meelitab raja äärde ka paljud need inimesed, kes muidu naljalt rallile ei satu. Teisalt on osalemine MM-etapil paljudele kohalikele sõitjatele kogemus omaette,» kommenteeris Eesti Autospordi Liidu rallikomitee esimees Emilia Abel.