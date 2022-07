Hyundai tõmbas kuulujuttudele vee peale: me ei lahku WRCst

Hyundai rallitiimi jaoks on tänavune hooaeg kulgenud üle kivide ja kändude ning seetõttu on kerkinud õhku kuulujutud, et Lõuna-Korea autotootja võib peagi ralliprojektile vee peale lasta. Tiimi sõitja Thierry Neuville ja tiimipealiku asetäitja Julien Moncet kommenteerisid seda kõlakat.