OTSEBLOGI ⟩ 3:0 eduseisu maha mänginud Flora on saanud kaks punast kaarti

Jalgpalli Konverentsiliiga esimese eelringi korduskohtumistes jooksevad täna väljakule nii Tallinna Flora kui ka Paide Linnameeskond, kellel on avamängust 1:0 ja 3:2 edu vastavalt SJK (Soome) ja Tbilisi Dinamo (Gruusia) vastu. Mõlemad lahingud algavad täna kell 19 ning Postimees toob need teieni tekstipõhise otseblogi kaudu.