Tänak viis Kontaveidi oma WRC autoga sõitma: ma ei hoidnud hinge kinni, ei tahtnud karjuda lihtsalt terve tee

«Ma olen hirmul, kuid ka väga elevil. Sellest tuleb üks unikaalne kogemus. Ma tean Otti juba päris kaua. Me käime samas kohas trennis ja eks ma elan talle kaasa ka. Nad tahtsid juba ammu, et ma sinna autosse istun, aga ma olen alati kartma löönud,» rääkis Kontaveit enne Hyundai masinasse istumist.

Kaadrilugeja ametit Kontaveit seekord ei täitnud, sest nagu ta sõidueelses intervjuus ütles, pole see just tema tugevaim külg. Küll aga oli tavapärasest jutukam Tänak, kes Eesti esireketit aeg-ajalt hüpete kohta hoiatas.

«Noh, on kõik hästi? See on esimene väike hüpe. Nüüd on kaks hüpet. Nüüd pead rahvale lehvitama,» olid Tänaku repliigid lühikese testikatse ajal.