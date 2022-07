Liider Evans asjadest ette ei rutta: siin rallil on väga kerge aega ära anda

«Meie rütm oli hommikul väga hea, kuid esimese katse lõpus oli tegelikult raske hinnata, kui kiire ma olin,» sõnas keerulise Peipsiääre katse esimesel läbimisel teisi nelja sekundiga edestanud waleslane.

«Tundsin ennast autos hästi ja see on siin rallil väga oluline. Ütlesin juba enne starti, et kui tunned ennast siin autoga nagu üks, siis see aitab väga palju kaasa,» jätkas Evans, kes tegelikult päeva esimeste katsete järel veidi auto üle nina krimpsutas.

Kolmandast ehk Mustvee katsest alates, mis waleslase sõnul oli muutuva pidamise tõttu hommikustest kõige keerulisem, on pedaalitallaja tundnud ennast Yarises aga kui kala vees. «Ma rahunesin maha ja mõistsin, et tegelikult kõik töötab. Sealt edasi olen asjadega rahul,» kinnitas ta.

Viie katse järel on Evansi edumaa Ott Tänaku ees 12,5 ja Kalle Rovanperä ees 18,7 sekundit, kuid kogenud roolikeeraja teab, et nõnda kiirel võidukihutamisel ei tähenda see midagi. «Siin on vahesid küll väga raske sisse teha, kuid samas väga kerge on aega ära anda,» viitas ta sõiduveale.