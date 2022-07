Tiimipealik Tänaku udusest esiklaasist: neid asju ei tohiks juhtuda, aga Ott surub lõpuni

«See on frustreeriv kõigile, ka Otile. Need on asjad, mida ei tohiks juhtuda. See oli ainuke probleem, aga ka seda oli liiga palju. Kiirust on puudu, peame suruma, et poodiumikohta hoida. Vaatame, äkki keegi teeb ees vea,» vihjas Moncet, et puhta sõiduga ei ole Tänakule esikohale enam asja.