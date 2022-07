Konkurentidele tagatulesid näitav Rovanperä avaldas, kust leidis ootamatult enesekindluse

Päeva esimesel kahel katsel kurtis Rovanperä, et tal ei ole head hoogu ning pidamisega on raskusi. Aga viimasel kahel katsel suutis noor soomlane hoo leida ning tänu sellele ka teisel kohal sõitva Evansiga vahe 19,1 sekundi peale tõsta.

Samas oli pidamisega probleeme kõigil, sest tingimused on keerulised. Kord paistab päike, siis sajab jälle vihma. See tähendab, et ühe katse jooksul võivad sõitjad saada nii kuiva kui ka märga pinnast, muda ja ka seisvat vett. Kuidas Rovanperä ennast sellistes oludes tundis?