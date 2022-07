MM-sarja teine Neuville punktidele ei mõtle: eesmärk on, et aasta lõpuks oleks meil vastupidav ja kiire auto

Neuville oli enne Rally Estonia algust MM-sarja punktitabelis teisel kohal, kuid kaotas juba enne Eesti MM-etapi liider Kalle Rovanperäle 65 punktiga. Üldseisule mõtlemisega Neuville praegu oma pead ei vaeva. «Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks meil vastupidav ja kiire auto. See on meie peamine fookus,» ütles Neuville Eesti ajakirjanikele.

Kuigi ralli ajal on auto arendamine keeruline, siis püüab laupäeva lõunal neljandal kohal olnud Neuville seda siiski teha. «See on tõesti raske, aga kindlasti proovime erinevaid seadistusi. Ees ootab Eestiga sarnane ralli Soomes, eks näis, kuidas see (seadistuste leidmine – toim.) meil välja tuleb,» selgitas ta.

Väga paljud sõitjad ütlesid lõunase hoolduspausi eel, et neil pole enam eriti midagi mängus ning nad püüavad ralli finišisse jõuda probleemivabalt. Sama sihi on seadnud ka Neuville. «Eesmärk oli sõitu nautida. Rehvipidamine muutus pidevalt. Eesmärk on saavutatud. Nüüd ei jää midagi muud üle kui sõita lõpuni. Samas, kõike võib veel juhtuda. Aga eesmärk on sõitu nautida ja proovida pärastlõunal erinevaid seadistusi.

Ütlesin ka enne rallit, et kui jõuame poodiumile, siis see oleks hea tulemus. Oli ette teada, et kolm esimest, eriti Kalle ja Ott on väga kiired, Elfyn (Evans – toim.) näitab ka head stabiilsust. Me ei saa praegu neile vastu,» ütles belglane.