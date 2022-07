Eikellegimaal olev Tänak vaatab juba Soome ralli suunas

Tänak lõpetas päeva kolmandal kohal, kuid liidrile Kalle Rovanperäle on tal kaotust kogunenud juba 1.11,5, Elfyn Evans on Tänakust 42,4 sekundi kaugusel. Hyundai tiimikaaslane Thierry Neuville jääb samuti maha enam kui minutiga.

Rallisõitja tunnistas, et osaliselt keskendutakse juba augusti alguses sõidetavale Soome rallile. «Me kindlasti üritame leida suunda Soome ralliks. Ei saa öelda, et see ainult testisõit oli, sest lõpuks peame võidu ka sõitma. Aga niisama tühjade kätega pole ka jäänud,» kirjeldas Tänak.

Milline on homse päeva taktika? «Kes see siis homse päeva taktika täna räägib?» vastas selle peale Tänak, kuid lisas siis, et sihib punktikatselt lisa. «Esimest kahte kohta on Toyotade käest raske võtta, aga ma usun, et mingid punktid ikka lauda jäävad. Eks me nende eest võitleme,» rääkis ta.