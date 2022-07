Latvala avaldas Rovanperä edu saladuse

Rovanperä on olnud Rally Estonial võrreldes konkurentidega täiesti teisest klassist ja tema edu viimase päeva eel on lähima jälitaja ees juba pea pool minutit.

«Kui tingimused on keerulised, siis ta on alati väga tugev ja paistab, et ta teeb sellistes oludes alati imelisi tegusid. Ta on sel aastal igas aspektis arenenud. Pole väga kohti, kus ta peaks arenema,» rääkis Latvala laupäevase võistluspäeva järel.

«Me oleme selliseid asju varem näinud. Nägime seda Sebastien Loebi ja Sebastien Ogier’ga, kui nad olid oma võimete tipul ja domineerisid. Ta on saamas samasse rütmi,» jätkas tiimipealik oma hoolealuse kiitmist.

Suurt rolli mängib Rovanperä edus see, et ta alustas ralli sõitmist juba varases nooruses. Ta alustas sõitmist 13-aastasena. Ta oli alustades neli aastat noorem kui mina. Kalle on juba hea kiiruse leidnud, aga sel aastal on ta inimesena kasvanud, küpseks muutunud. Ja ma ei tea, kust see tuleb. [Tavaliselt] see tuleb vanusega ja võtab aega, aga kuidas see sel aastal ja nii kiirelt tuli, ma ei tea. Aga see on imeline!» avaldas Latvala noore kaasmaalase edu saladuse.