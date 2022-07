Miks ei saa Hyundai Toyotale vastu? Tänak: see auto sündis arenduseta

Katse lõpus uuriti Tänakult, mis on see põhjus, miks ta tänavu Toyota meestele suuremat vastupanu ei suuda osutada? Eestlase vastus oli sellele aus ja otsekohene.

«Meil pole lihtsalt autot, et seda teha. See masin sündis arendustööta, mistõttu pole paljud fundamentaalsed asjad õigesti välja tulnud ning meil pole olnud võimalik neid ka testida. Seda kõike peamegi tegema nüüd hooaja käigus, kuid see on väga suur töö,» lausus 2019. aasta ilmatšempion.