Tänaku sõnul vajab Hyundai tiim kardinaalseid muudatusi

Rally Estonia sõideti tänavu väga keerulistes oludes. Kohati paistis päike, siis jälle vihm ja see kõik tekitas olukorra, kus rallisõitja ei saanud olla kindel, mis teda 500 meetri pärast ootab.

Kuigi esimese kahe mehe vastu polnud Tänakul midagi teha ja rallivõitjast Kalle Rovanperäst jõudis ta finišisse pea kaks minutit aeglasemalt, siis tagantpoolt ei ohustanud teda samuti keegi.

«Loomulikult positiivne, et lõpuni [jõudsime],» tunnistas Tänak ralli järel Eesti ajakirjanikele. «Iseenesest [oli see] üks keerulisemate oludega Rally Estonia, mida me sõitnud oleme. Ilm oli pigem kogu aeg ekstreemne. Eile oli võib-olla natuke stabiilsem, aga ülejäänud päevad oli paras loterii,» iseloomustas ta olusid.

«Kiirust meil ei olnud, aga seda me kahuks ei suutnud ralli jooksul ka väga leida. Natuke saime stabiilsemaks ja mingit suunda ehk Soomeks leidsime, aga üleüldiselt ütleme ikkagi, et põhjused hakkavad juba suht madalalt vundamendist peale. Eks tööd saab kindlasti olema omajagu ees,» rõhutas siiski Tänak.

Eestlane tunnistas, et Rally Estonialt võeti maksimum, seest eesolijatele mingit konkurentsi pakkuda ei suudetud. «Kaks kiiret Toyotat olid meil ees. Nähes, et oleme neile kaotanud kahe minutiga, siis sellise kiire tee kohta on see paras kalender, pole kahtluski,» möönis rallistõija.

Lisaks oli ta ülimalt kriitiline meeskonnas valitseva olukorra kohta. «Teame aasta algusest peale, et keeruline on ja oleks vaja nö aktiivsemaks hakata ning edasi minna. Vaatame ja loodame, et mingil hetkel tekib meeskonda süsteem, et saame hakata liikuma. Hetkel oleme ainult infot koguda,» ütles Tänak ja lisas, et meeskonnas tuleks teha kardinaalseid muutusi.