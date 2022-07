Järveoja Soomes ootusi liiga kõrgeks ei aja: imed üleöö ei sünni

Rally Estonial kostitas ilmataat võistlejaid väga märgade tingimustega. Kui sõitjate elu tegi see oluliselt keerulisemaks, siis kaardilugejaid see niivõrd palju ei mõjutanud. «Minu jaoks ilm midagi ei muuda. Mina loen ikka legendi ja ilm mõjutab rohkem sõitjat. Tema peab nende lompide ja libedate kohtadega hakkama saama. Sellegi poolest, eks rütmimuutusi ole ikka, aga ma usun, et saime hakkama,» lausus Järveoja Eesti ajakirjanikele.