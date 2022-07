JWRC tiitlist unistav Virves: Kreeka rallist veel ei mõtle, kuna eelarve on taaskord täiesti nullis

JWRC-sarjas on enne viimast osavõistlust punktiseis väga põnev. Esikolmik mahub enne Kreeka rallit ühe punkti sisse ning suures mängus on tänu heale Rally Estoniale ka Virves. «See on kõige olulisem. Loodame, et on võimalik ka Kreekas starti tulla ja võidelda tiitli nimel,» lausus Virves, kes kinnitas, et eelarve osas on tal jälle keeruline seis käes.