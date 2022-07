Tänak: WRC jaoks on oluline, et Hyundai jõuaks taas tippu

Seda, et Hyundai on uue põlvkonna masina arendustöös Toyotast selgelt maas, on Tänak ja tema tiimikaaslane Thierry Neuville rääkinud vaat, et kogu hooaja. Rally Estonia 20. katse finišis põrutas saarlane aga veelgi konkreetsemalt.

«Meil pole lihtsalt autot, et seda (Toyotadele vastu saada – K.J.) teha. See masin sündis arendustööta, mistõttu pole paljud fundamentaalsed asjad õigesti välja tulnud ning meil pole olnud võimalik neid ka testida. Seda kõike peamegi tegema nüüd hooaja käigus, kuid see on väga suur töö,» sõnas koduteedel lõpuks kolmanda kohaga leppinud Tänak.

Rallijärgsel pressikonverentsil sai eestlaselt uuritud, kui enesekindel ta on, et neil õnnestub Hyundaiga jõujooni taas võrdsemaks lükata ning seda, kas Hyundai ikkagi jätkab raskustele hoolimata WRC-sarjas?

«Hyundai jätkab kindlasti, meil on Lõuna-Koreast väga hea tugi all. Muidugi kõik tahtsid siin paremat [tulemust], kuid ütleme lihtsalt nii, et meil tuleb teha väga kardinaalseid muudatusi üleüldises struktuuris. Töötame selle kallal: tänavu näib see keeruline, kuid pikas perspektiivis on ala jaoks oluline, et me [tippu] naaseksime.»