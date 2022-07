Kaia Kanepi jätkab maailma edetabelis tõusu kohtadele, kus ta pole olnud aastaid

Kui poolatar Iga Swiatek on WTA edetabeli esikohale justkui naelutatud – on tal koos 8336 punkti – siis nii-öelda lihtsurelike seas hoiab sinimustvalget kõrgel Anett Kontaveit, kelle leiab jätkuvalt maailma edetabeli teiselt realt.

Kontaveidil on koos 4326 punkti, kuid tema selja taga tuleb kohe tihe rebimine: eestlannale järgnevad Maria Sakkari (4190), Paula Badosa (4030) ja Ons Jabeur (4010).

Viimased paar kuud pole eestlanna vorm aga kõige parem olnud, kuna ta nakatus kevadel koroonaviirusega, mis talt jõuvarud ära võttis. Pärast Wimbledoni ringlesid jutud, et Kontaveit võtabki juuli täiesti vabaks, et end uuesti vormi ajada, kuid nädalavahetusel selgus, et ta võtnud vastu vabapääsme Hamburgi WTA 250 taseme turniirile.