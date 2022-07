Hübriidajastuga kaasnevad reeglid ja karistused ärritavad Tänakut

Kui nokkmütsi teemat 2019. aasta maailmameister (veel) kommenteerinud pole, siis reede lõunal talle juurde lisatud kümnesekundilise ajatrahvi osas on ta siiski paar lauset öelnud.

«Leian, et on päris karm anda kellelegi [sellise rikkumise eest] kümnesekundiline karistus, kuna see ei anna sulle tegelikult mitte mingit võistluslikku eelist, kui sa sõidad seal alal sisepõlemismootori jõul,» vahendab Iltalehti Tänaku sõnu.

«FIA (Rahvusvaheline autoliit – toim) on olnud meiega võrdlemisi karm ja määranud meile just selliseid karistusi: sama juhtus ka ju Rootsis. Aga olukord on, nagu on, meie seda muuta ei saa.»

Meenutagem, et Rootsi MM-etapil tuli Tänakul võidukihutamine pooleli jätta, kui tema Hyundai hübriidüksus ühel hetkel maakeeli öeldes lihtsalt lolliks läks ja punast ohutuld näitas. Vastavalt reeglitele tähendas aga see, et eestlasel polnud võimalik enam järgmise katse starti minna. Sama häda tabas Rootsis muide ka Elfyn Evansit (Toyota), kel tuli samuti katkestada.