Eesti sportlased toetasid Ukraina armeed 10 000 euroga

Lift99 Ukraine esindaja Ragnar Sass oli sportlaste ja spordisõprade ühiesest annetusest liigutatud: «Hetkel paneme just kokku uut konvoid oma sõpradele, kes Sjeverodonetskist ajutiselt taanduma pidid. Nende auto lasti Vene armee poolt puruks, mehed matkasid ise sealt 54 km täisvarustuses, et eluga tulema saada. Nüüd on nad täis tahtmist, et uuesti rindele tagasi saada ja Ukraina okupantidest puhastada.»