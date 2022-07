Vasaraheite pronksimees heitles MMil tõsise südameprobleemiga: see oli 23 tundi rütmist väljas

Norra vägilane kirjutas oma Instagramis, et on see pole esimene kord, kui ta selle murega toime tulema peab.

«Mul oli väga keeruline võistlus. Mu jalad olid täiesti pehmed. Pärast heiteringist lahkumist võtsin ma oma pulsikella ja nägin, miks mul paha olla oli. Tavaliselt läheb süda paari tunniga oma õigesse rütmi tagasi. Aga seekord läksin ma magama ja ärgates polnud ikka veel kõik korras,» kirjutas norrakas, kelle südame lõpuks arstid pärast 23 tundi õigesse rütmi said.

Haiglas selgus, et Henriksenil on kodade virvendus, mis on levinud südame rütmihäire. Enamasti väljendub see kiire ebaregulaarse südame löömisega.

«Kahju, et see juhtus suurtel võistlustel, aga ma olen õnnelik, et suutsin sellest hoolimata medali võita. Pärast seda hooaega lähen ma operatsioonile, mis loodetavasti lahendab mu mure,» oli Henriksen tuleviku osas lootusrikas.