Ukraina jalgpallur: ei ole häid venelasi, minu jaoks on nad kõik saast

«Nad ütlevad: «Leiame «head venelased» kuskilt Venemaalt.» Pärast seda pole minu jaoks häid venelasi. Nad kõik on kaasatud. Ma ei taha praalida, aga minu jaoks on nad kõik saast,» ütles 32-aastane Roman Zozulja intervjuus Tribuna.com-ile.

«On inimesi, kes ütlevad: «Aga ma olen sõja vastu! See on Putin, see pole mina!» Ja kui valimised on, siis minnakse jaoskondadesse ja tehakse jobu nime juurde linnuke,» seletas Zozulja.