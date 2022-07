Tänaku ninakrimpsutamine läks asja ette, Hyundai kavatseb masina pulkadeks lahti võtta

«See masin sündis arendustööta, mistõttu pole paljud fundamentaalsed asjad õigesti välja tulnud ning meil pole olnud võimalik neid ka testida. Seda kõike peamegi tegema nüüd hooaja käigus, kuid see on väga suur töö,» sõnas Tänak näiteks 20. kiiruskatse finišis, kui talt uuriti, miks Hyundai alatasa katsetel Toyotadele alla jääb.

«Rally Estonia eel olin ma tegelikult võrdlemisi optimistlik. Arvasin, et meil on võimalik võidu pärast võidelda, kuna meil olid kruusalt mõned head tulemused all ning sirgetel on meil vajaminev kiirus olemas. Lisaks sellele oli meil ju Ott, mis näis olevat samuti hea kombinatsioon võidu pärast võitlemisel. Paraku jäime esikohast aga kaugele,» sõnas Moncet usutluses Autospordile.