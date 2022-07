OTSEBLOGI ⟩ Vormi otsiv Kontaveit läheb Hamburgis vastamisi hea sõbrannaga

Enne kohtumist:

Kontaveidi vastane on Eesti juurtega rootslanna Rebecca Peterson (WTA 92.), kellega ta noorteklassides korduvalt vastamisi läks ning seeläbi heaks sõbrannaks sai.

WTA-karussellil on nad omavahel kohtunud aga kõigest kahel puhul: esmalt 2011. aasta Stockholmi turniiril, kus Kontaveit võitis 6:4, 7:6(5), ning teist korda alles mullu oktoobris Rumeenias toimunud WTA-turniiri poolfinaalis, kus Kontaveidi võidunumbrid olid 6:3, 6:2.

Kuigi varasem ajalugu ning edetabelikoht võiksid soosida eestlannat, ootab Kontaveit siiski tasavägist duelli. «See tuleb igal juhul raske mäng, kuna Rebeccale meeldib liival mängida ja see sobib tema mängule paremini. Ta on võimeline väga head tennist mängima ja kuna minu ettevalmistus liival pole olnud see, miks ta võiks olla, siis tuleb kindlasti raske lahing,» sõnas eestlanna.