Teise ülisuure võidu järjest saanud Eesti U20 koondis läbis EM-i alagrupi puhaste paberitega

«Täna oli enamus mänguaega taas meie kontrolli all, nagu eilegi. Üsna kindel võit ja jällegi, palju õnne võistkonnale. Aga selge on see, et reedest alates on teist masti satsid vastas ning me ei tohi kahe suure võidu peale ennast kuidagi lõdvaks lasta. Homme teeme kerge trenni ning vaatame videot ja reedel on Gruusia või Põhja-Makedoonia meil vastas ning see tuleb hoopis teine mäng,» andis koondise juhendaja Alar Varrak otse Tbilisist kiire kommentaari.