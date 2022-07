OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit ei andnud kodupubliku lemmikule avasetis geimigi

Kontaveidi ja Petkovici duell peetakse peaväljaku teise matšina. Enne neid astuvad võistlustulle Barbora Krejcikova ja Anastasia Potapova. Kui esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 12, siis Kontaveidi ja Petkovici duelli juurde on märgitud, et see ei hakka enne meie aja järgi kella 13.