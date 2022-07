OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit jahib Hamburgis tänavuse aasta kolmandat finaalkohta

Enne kohtumist:

Kontaveidi vastaseks on neutraalse lipu all võistlev Anastasia Potapova (WTA 63.), kellega eestlanna on varem ka korra kohtunud. Seda 2018. aasta Moskva turniiril, kust Kontaveidi võidunumbrid olid 2:6, 6:3, 7:5.