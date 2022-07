JÄRELVAADATAV ⟩ Kiirkasiino rannavolle suvetuuri neljas etapp – Mati Vetevoolu mälestusturniir

Pühapäevane mängupäev algab kell 10 naiste poolfinaalidega. Mati Vetevoolu mälestusturniiri raames peetavate mängude vahel toimub Kloogarannas ka King of The Court turniir ja šõumäng Rivo Vesiku – Hendrik Toompere jr ning Sten Esna – Kristjan Kanguri vahel. Esimeses poolfinaalis püüavad kohta kahe parema seas Hollas – Soomets ja Kattai – Põldma, kell 11 on võistlustules Jürgenson – Kuivonen ja Neiland – Errit.