OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit kaotas Hamburgi finaali avaseti

Enne kohtumist:

Finaalis kohtub Kontaveit ameeriklanna Bernarda Peraga (WTA 81.). Omavahel on valgepallurid kohtunud korra: seda kuu aega tagasi Wimbledonis, kus 7:5, 6:1 jäi peale eestlanna.

Kui esmapilgul võiks eeldada, et see võiks aina paremasse vormi tõusva Kontaveidi jaoks tähendada finaalis kerget jalutuskäiku, siis nii see pole. Nimelt on selgelt tõusuteel ka Pera vorm: möödunud nädalal võitis ameeriklanna oma karjääri esimese WTA-turniiri, kui triumfeeris Budapesti WTA 250 taseme turniiril.

«Olud on praeguseks väga palju muutunud,» leidis ka Kontaveit. «Esiteks mängime siin teistsuguse katte peal. Teiseks on nii tema kui ka mina praeguseks väga palju enesekindlust juurde saanud. Usun, et taseme poolest tuleb see kindlasti parem mäng kui Wimbledonis.

Olen näinud ta mänge sel nädalal ja ta on näidanud tõesti väga head tennis. Sellest tuleb keeruline mäng, mis on mulle kindlasti raskem, aga olen võitluseks valmis ja ootan seda väljakutset. Loodan, et sellest tuleb hea mäng,» lausus eestlanna.

Kontaveidi jaoks on tegemist tänavu kolmanda finaaliga: enne koroonaviirusega nakatumist – ja sellest tulenevalt tugevasse alavormi langemist – jõudis eestlanna aasta alguses esikohamatšideni ka Peterburi ja Doha turniiridel, millest esimene õnnestus tal ka võita.

Üldse on Kontaveidi auhinnakapis kuus WTA-karikat: Peterburist (2022), Cluj-Napocast (2021), Moskvast (2021), Ostravast (2021), Clevelandist (2021) ja 's-Hertogenboschist (2017). Lisaks kuuele võidule on tal WTA-finaalidest ette näidata ka kaheksa kaotust ja üks jagamisele läinud esikoht.