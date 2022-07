BLOGI ⟩ Oregoni MMi 9. päev: Eesti kümnevõistlejad alustavad jahti kõrgetele kohtadele

Tänavusel hooaja tippmargiga (8405) on meie esinumber Õiglane, kes stardib juba neljandal MMil. Viimasest kahest korrast on tal ette näidata kuues ja neljas koht.

«MMi õhustik on nii teistsugune. Tekib kohe teistsugune pinge. Külavõistlusel, kus tegin [kevadel] 8405 punkti, sellist asja ei teki. Seal oli lihtsalt närv sees, et polnud ammu võistelnud. Nüüd on närv sees, et tahaks näidata, milleks olen võimeline. Tiitlivõistluste õhustik sobib mulle,» sõnas Õiglane.