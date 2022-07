OTSEBLOGI ⟩ Vipsi start Prantsusmaal oli kohutav

Vips võib Prantsusmaal olla väga kiire, sest näiteks reedeses vabatreeningus näitas ta parimat aega. Ajasõidus kaotas eestlane kiireimale ehk Logan Sargeantile, kes on viimastel etappidel olnud ka väga heas hoos, 0,437 sekundit.

F2-sarja punktitabelis on Vips kaheksa etapi järel kaheksas. Tal on koos 67, liidril Felipe Drugovichil 154 punkti. Neljas koht on eestlasest vaid 13 silma kaugusel.