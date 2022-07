WRC ulatab ebaõnnesõdurile abikäe ning üritas teda aidata Hyundai Rally1-autosse

Eelmisel nädalal ütles Paddon kodumaa väljaandele Stuff, et võib-olla jääb tema uus Hyundai Soomest Uus-Meremaale kõrgete logistikahindade tõttu toomata. Viimase 12 kuu jooksul on hinnad kerkinud kolmekordseks ning Paddoni tiimil pole rahaga priisata.

Küll lisas ta Rally1-st rääkides: «Pole saladus, et Hyundai jäi arendustöös teistest maha ja siis oli neil testil avarii (Thierry Neuville sõitis auto mahakandmisele – H. L), mistõttu pidid nad ehitama uue testiauto. Neil pole praegu lisakere, millest on kahju. Samas tean, et Hyundai suhtleb Haydeniga järgmise aasta osas ja see on suurepärane.»