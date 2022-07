MMil käinud Ukraina kergejõustikuboss naaseb rindele: see sõda on vaja võidukalt lõpetada!

«Viis kuud tagasi oleksin ma [Venemaa president Vladimir] Putinil palunud selle sõja lõpetada. Nüüd, kus ta on tapnud aga ligemale 300 Ukraina last, pole mul talle enam midagi öelda. Ta peab surema koos oma armeega. Nemad küll alustasid seda sõda, kuid meie lõpetame selle. Ja võidukalt!» põrutas Pronin MMil toimunud pressikonverentsil, kui temalt sõja kohta päriti.

Ja sõjast on Proninil, mida rääkida, kuivõrd viimased neli kuud on ta veetnud just rindel, mitte kontorilaua taga.

«Ma pole küll professionaalne sõdur, kuid panin ennast siiski kirja. Ma ei soovi elada Vene okupatsiooni all. Minust pole küll püssimeest ega head jooksjat, kuid ma kuulsin, et see sõda on ka omamoodi droonisõda. Nendega on mul juba väga palju kogemusi,» avalikustas mees oma ekspertiisi.