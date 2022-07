Suhtluskeeld on lõppenud? Nooruke Solberg: Oti tulemused näitavad, et tegelikult liigume õiges suunas

Nimelt andis 2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi poeg intervjuu WRC-sarja kodulehele, kus lahkas aga sarnaselt kogenumatele kolleegidele, Hyundai meeskonna praegusi raskusi.

Erinev oli aga see, et kui Tänak ja Neuville – vähemalt avalikes sõnavõttudes – selle hooaja kontekstis tunneli lõpus väga valgust ei näe, siis Solberg oli vanematest kamraadidest veidi optimistlikum.

«Ma tean, et meie [Alzenau] tehas on täis inimesi, kes töötavad ööpäevaringselt, et seda autot veelgi kiiremaks ja usaldusväärsemaks teha,» rõhutas rootslane praktiliselt esimese asjana.

«Me näeme seda tegelikult ka. Näeme, kuidas auto muutub ajas aina kiiremaks ja kiiremaks. Kindel on see, et ühel hetkel jõuame me [arendustööga] kohale. Ma isegi ei kahtle selles,» lausus Solberg, kel tänavu parimal juhul näppude vahele jäänud Rootsi talvaralli kuues koht.

«Praegu teavad kõik, et tänavuse hooaja algus oli meeskonna jaoks väga raske, kuid me peame ka meeles pidama, et see tiim on tegelikult ju maailmameistreid täis. 2019. ja 2020. aastal oli Hyundai Motorsport parim meeskond maailmas ja see pole üldse kaua aega tagasi.