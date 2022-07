Mida ütleksid Ukraina sportlased kohtumisel Putiniga? Midagi, nad hoopis tegutseksid!

Seda tegid ukrainlannad ühest küljest meelsasti, ent teisalt raske südamega, sest kodumaal toimuvad õudused on neile tugeva pitseri jätnud.

Kui need vastused jäid veel enam-vähem poliitkorrektseks, siis Ukraina alaliidu president Jevhen Pronin mingist viisakusest ei hoolinud. «Viis kuud tagasi oleksin ma [Venemaa president Vladimir] Putinil palunud selle sõja lõpetada. Nüüd, kus ta on tapnud aga ligemale 300 Ukraina last, pole mul talle enam midagi öelda. Ta peab surema koos oma armeega. Nemad küll alustasid seda sõda, kuid meie lõpetame selle. Ja võidukalt!» põrutas enne MMi neli kuud rindel olnud ja nüüdki otse sõjakoldesse naasev Pronin.