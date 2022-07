M-Sport andis esisõitjale paugutamiseks rohelise tule

Nimelt ütles tiimipealik Richard Millener usutluses DirtFishile, et nemad kavatsevad nüüd iirlasele anda kihutamiseks rohelise tule. «Aeg on ettevaatlikkus pikalt saata ning lihtsalt vajutama minna,» sõnas šeff.

Millener leidis juba vahetult pärast Rally Estoniat , et Breeni kammitseb esisõitja punktikohustus, sest kui tema eksib, võib meeskond, kelle ülejäänud roolikeerajad on alles «rohelised» Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet ja Adrien Fourmaux, korraliku resultaadi korstnasse kirjutada.

«See on alati halb, kui esisõitja katkestab või satub probleemide küüsi. Kui see juhtub, on meil raske poodiumite nimel heidelda,» sõnas Millener siis lisades, et tegelikkuses on Breen võimeline igal etapil esikolmiku pärast heitlema.