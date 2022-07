Kes kroonitakse maailmameistriks? Flora peatreener: Saksamaa on mitmekülgsem, ent Inglismaa võit ei oleks üllatus

Eesti naiste valitseva meistri Tallinna FC Flora ja järgmisel aastal EM-finaalturniiri võõrustava neidude U17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva liiga agaralt ennustama ei kipu, ent seninähtu põhjal peab suuremaks soosikuks Saksamaad.

FC Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva. Foto: Liisi Troska/jalgpall.ee

«Loomulikult on Inglismaa löönud rohkem väravaid ja seetõttu võiksid nemad ka favoriidid olla, aga minu silmis on Saksamaa võistkonnana mitmekülgsem. Saksamaa suudab väga efektiivselt mängida erineva iseloomuga kohtumisi: nad võivad edukalt püsida madalas blokis ja olla tulemuslikud kiirrünnakutel, ent suudavad samas väga edukalt üles võtta ka positsioonirünnakuid. Selline mitmekülgne mäng on üldiselt üsna keeruline asi, mida ellu viia, sest võistkond on harjunud ühe-kahe stiiliga, ent nad on olnud selles üllatavalt head,» rääkis Ševoldajeva jalgpalliliidu pressiteate vahendusel ning lisas, et ei imestaks seejuures sugugi, kui tiitli teeniks Inglismaa.

Saksamaa edu ja hea mängupildi võti seisneb Ševoldajeva sõnul nende tipptasemel mängijates. «Nende tugevus peitubki nende selgroos. Neil on top-tasemel keskkaitsjad ja keskpoolikud. Loomulikult ka Popp, kes on täiesti omaette tase. Need mängijad kompenseerivad kohatist ebakindlust nende nõrgimas lülis, milleks on äärekaitsjad,» lisas ta.

Inglismaa puhul on Ševoldajevale on seni enim muljet avaldanud nende väljaku alumises pooles tegutsevad mängijad: keskkaitsjate paar Leah Williamson ja Millie Bright ning Keira Walsh, kes tegutseb kaitsva poolkaitsjana.