OTSEBLOGI JA RAADIO ⟩ Soome ralli: Tänak jätkab liidrikohal, keerulised tingimused nõudsid esimese ohvri

Soome MM-ralli suursoosik on kahtlemata Kalle Rovanperä, kes on Jyväskyläst pärit ning võitnud tänavu seitsmest etapist suisa viis. Kuus rallit enne hooaja lõppu on soomlase edu lähima jälitaja Thierry Neuville'i ees 83 punkti, Ott Tänak on 77 silmaga neljas.