GALERII JA JÄRELVAADATAV ⟩ Selgusid Postimees Sport karikavõistluste kolmanda etapi võitjad

Klassis Micro juhib punktiarvestust Patrick Orvandi (KS Academy) vaatamata sellele, et korduv ebaõnn pole tal lubanud etappi võita. Punktiseis on aga äärmiselt tihe ning Orvandi selja taga on oma võimalust noolimas nii avaetapi võitja Markus Kasepõld (Rapla Kardiklubi), Endrik Peets (KS Academy) kui eelmise etapi võitja Remi Rubin (AQVA Racing). Hooaja üldarvestuse poodiumitaotlejaid on aga veelgi ning Lange võistlus muudab antud paremusjärjestust enam kui kindlalt.