OTSEÜLEKANNE ⟩ Postimees Sport karikavõistlused kardispordis jätkuvad sel nädalavahetusel Langel

Lange motokeskuse kardirada on tänaseni üks uuemaid kardiradu Eestis. 2018. aastal avatud rajakompleks pakub Lõuna-Eestile omaseid suuri kõrguste vahesid ning unikaalseid kurvide lahendusi. Kiirete ja muutuvate raadiustega kurvide kõrval on rajal ühtlasi esindatud harvanähtav šhikaan ning sellele järgnev ülipikk sirge, mis loovad üheskoos eeldused äärmiselt põnevaks võidusõiduks.

Kõige pisemas võistlusklassis Cadet ei sõideta küll punktidele, kuid tolle rohujuure arvestuse olulisus on aasta-aastalt kasvanud. Seda enam tänavu, kus klass Cadet on alustavale noorele ainsaks võimaluseks kardispordis algust teha. Siit sirguv järelkasv on juba mõne aasta pärast rikastamas noorteklasse Micro ja Mini, mille osalejate arvukus hoiab juba aastaid end stabiilselt mõnekümne lähedale.

Klassis Micro juhib punktiarvestust Patrick Orvandi (KS Academy) vaatamata sellele, et korduv ebaõnn pole tal lubanud etappi võita. Punktiseis on aga äärmiselt tihe ning Orvandi selja taga on oma võimalust noolimas nii avaetapi võitja Markus Kasepõld (Rapla Kardiklubi), Endrik Peets (KS Academy) kui eelmise etapi võitja Remi Rubin (AQVA Racing). Hooaja üldarvestuse poodiumitaotlejaid on aga veelgi ning Lange võistlus muudab antud paremusjärjestust enam kui kindlalt.