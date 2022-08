Tänak tunnistas, et ilmselt ei suuda Hyundai kruusal Toyotaga konkureerida

Küsimusele, kas talle meeldis rohkem traditsiooniline suvine või tavatu sügisene Soome, vastas Tänak: «Minul isiklikult eelistus puudub, Soome on sõidu poolest alati hooaja tipphetk.»

Tänavusel Soome rallil on võrreldes varasemaga ka omajagu kattuvaid katseid, kuid on ka päris uusi lõike ja rajaga tutvumine saab olema oluline. «Kui suudaksime korrata Eesti tulemust, siis oleks see juba tugev sooritus. Kindlasti saab see olema keerulisem kui Eestis,» märkis Tänak.

Küsimusele, kui suur vahe on tänavusel Rally1-autol võrreldes mullusega, vastas Tänak, et eelmise põlvkonna autod olid sõiduomaduste poolest paremad. «Juba auto kaal teeb suure vahe sisse ja edasi kõik muud asjad, mida selleks aastaks muudeti, et sõitmist keerulisemaks teha.»

Toyota tiimi noore sõitja Kalle Rovanperä edu tuleneb Tänaku hinnangul sellest, et ta on õigel ajal õiges kohas ja tema ümber on meeskond, kes võimaldab tal keskenduda vaid sõitmisele, andes talle parimad tööriistad. «Koos sellega tuleb ka usaldus ja enesekindlus. Viimased kaks elementi on rallis kõik, mida domineerimiseks vaja,» märkis Tänak.